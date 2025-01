Sabato 18 Gennaio la Lega elegge il nuovo segretario

ALGHERO – Sabato 18 Gennaio a Cagliari si terrà il Congresso Regionale della Lega Salvini Sardegna. Sono passati ormai

più di cinque anni da quando il partito federalista ha messo le radici sull’isola, siamo giunti ora al giro di boa,

per procedere verso il rinnovo delle cariche istituzionali, iniziando con l’elezione del nuovo segretario

regionale. Il processo di strutturazione delle segreterie locali nel territorio è stato intrapreso da tempo, già

con il Commissario Regionale Dario Giagoni ed è continuato con il suo successore Michele Pais che ha mirato

con grande impegno alla riorganizzazione delle fila dei militanti leghisti sardi, in maniera da poterli

traghettare verso il congresso del 2025 con una chiara visione del progetto politico rinnovato che oggi la Lega

rappresenta in Sardegna. C’è chi è rimasto e chi è arrivato, insieme incontriamo oggi gli stessi obiettivi e

propositi a cui facciamo fede e sui quali si fonderà il rilancio della politica della Lega nel nostro territorio, si

riparte dalle certezze, dai numeri veri, per poter generare il rilancio del partito grazie anche ad una nuova

struttura organizzativa ed al rinnovo dei ruoli che stanno alla guida dello stesso. Gli ultimi anni sono stati

molto faticosi, è difficilissimo oggi mantenere una visuale sgombra dai continui stravolgimenti dovuti agli

accadimenti repentini che interessano lo scenario politico, come non ultimo il caso della tormenta in Consiglio

Regionale per la vicenda che ha chiamato in causa la nuova Governatrice, auspichiamo che tutto si risolva in

breve tempo in maniera da non arrecare ritardi e danni all’amministrazione della Sardegna. Noi della Lega,

intanto, continuiamo il nostro lavoro di puntuale attenzione su ogni rilevanza e criticità che possa essere

risolta con l’impegno e la giusta competenza di chi fa politica dalla parte della gente. Tutti insieme lavoreremo

per poter essere sempre più numerosi e compatti in maniera da utilizzare la nostra unità e fierezza a sostegno

delle nostre pacifiche battaglie politiche con l’entusiasmo di chi vuole tornare a vincere”

La Segretaria Cittadina

Monica Chessa