“Posto Occupato”, odg del consigliere Colledanchise sulla “violenza di genere”

ALGHERO – Il consigliere comunale Marco Colledanchise (Futuro Comune) ha presentato un importante Ordine del Giorno per l’adesione del Comune di Alghero alla campagna nazionale “Posto Occupato”, volta a sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza di genere e a promuovere una cultura di rispetto, uguaglianza e non violenza.

Un gesto di unione oltre le differenze politiche

Nel proporre l’Ordine del Giorno, Colledanchise ha voluto coinvolgere rappresentanti di diverse forze politiche, comprese quelle di opposizione, a dimostrazione che temi come la tutela dei diritti e la lotta contro la violenza non hanno colore politico.

“La violenza di genere è una tragedia che colpisce ogni comunità. Con questa proposta vogliamo unire tutti, al di là delle appartenenze politiche, per promuovere una sensibilizzazione concreta. L’adesione a questa campagna rappresenta un messaggio chiaro: Alghero è una città che dice no alla violenza e sostiene le vittime e le loro famiglie,” ha dichiarato Marco Colledanchise.

L’iniziativa “Posto Occupato”

La campagna “Posto Occupato” è nata nel 2013 per ricordare simbolicamente le donne vittime di femminicidio. Un posto vuoto, riservato in spazi pubblici come teatri, cinema, biblioteche e mezzi di trasporto, rappresenta una presenza silenziosa e tangibile, che invita la comunità a riflettere sulla gravità del fenomeno e sull’importanza di combatterlo.

Da anni, questa iniziativa è portata avanti ad Alghero dalla Rete delle Donne, che si impegna instancabilmente nella sensibilizzazione contro la violenza di genere. Di recente, proprio Marco Colledanchise, nella sua veste di presidente della Commissione Servizi Sociali, ha organizzato una commissione aperta con la Rete delle Donne. Durante l’incontro, si è discusso del prezioso lavoro svolto dalla Rete e si è avuta l’occasione di analizzare dati preoccupanti sulle dinamiche di violenza nel nostro territorio. Un momento di grande valore per comprendere meglio il fenomeno e rafforzare gli strumenti di contrasto.

Un futuro di sensibilizzazione

L’Ordine del Giorno sarà discusso dal Consiglio Comunale nelle prossime sedute. Se approvato, il Comune di Alghero si impegnerà ad adottare formalmente la campagna “Posto Occupato” e a riservare simbolicamente posti vuoti in luoghi pubblici comunali, promuovendo inoltre eventi di sensibilizzazione sul territorio.

Un invito alla comunità

Colledanchise ha concluso il suo intervento con un appello alla cittadinanza: “Ognuno di noi può fare la differenza. Partecipare a questa campagna significa schierarsi con forza contro la violenza e per una società più giusta.”

L’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIERE COLLEDANCHISE:

odg Marco Colledanchise posto occupato