Aeroporti, accordo tra Sogaer – Sogeaal e Siportal

OLBIA – La tecnologia interviene per dare una mano all’importante processo di avvicinamento, sviluppo e adeguamento digitale dei due aeroporti del Nord Sardegna, eliminando di fatto la distanza tra i due scali. Tutto ciò grazie ad un accordo tra le società di gestione degli scali di Olbia e Alghero – Geasar SpA e Sogeaal -SpA, e SIPORTAL, importante player nazionale nel campo delle telecomunicazioni e trasmissione dati in fibra ottica, proprietario dell’hub digitale Data Center Gallura a Olbia.

L’accordo, volto a migliorare significativamente la connettività e i servizi digitali delle infrastrutture aeroportuali nel Nord Sardegna, ha portato alla realizzazione di un esclusivo link in Fibra Ottica che, grazie ad un cavo lungo 150 km che connette direttamente le piattaforme informatiche dei due scali, permette di garantire i più alti standard per ridurre la dispersione ottica e migliorare la trasmissione su lunghe distanze.

Queste caratteristiche collocano questa dorsale in fibra ottica tra le migliori soluzioni disponibili sul mercato, ideale per garantire connettività ultra-performante e resiliente su lunghe distanze.

L’innovativa infrastruttura garantisce una notevole capacità di trasporto dati, la cui trasmissione, tra le due sedi, è supportata da una banda garantita di 1 Gbps, scalabile fino a 100 Gbps per le necessità future.

Questa “autostrada dei dati” oltre ad abilitare la piena condivisione delle informazioni tra le strutture, permette anche un significativo efficientamento dei processi produttivi e operativi grazie ad una diffusione pervasiva del segnale che consente a tutti gli utilizzatori la fruizione di una connettività a 1 Gbps da qualunque punto degli aeroporti.

Grande soddisfazione per questa iniziativa ha espresso l’ing. Silvio Pippobello, AD di Geasar SpA e Sogeaal SpA: “Il progetto, reso possibile grazie alla elevata competenza dei tecnici di SIPORTAL e all’esperienza e dedizione del personale informatico dei due scali, segna un passo avanti nel processo di integrazione e sviluppo delle due strutture, che sempre più possono operare come un “unico scalo aeroportuale con due piste”. Da oggi i sistemi informatici dei due aeroporti lavoreranno insieme in tempo reale come un unico complesso tecnologico. Siamo felici di poter collaborare con SIPORTAL, certi di poter ricavare da questa partnership benefici in termini di efficienza e cultura digitale”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di innovazione e sviluppo per gli aeroporti del Nord Sardegna, confermando il ruolo centrale della tecnologia nella modernizzazione delle infrastrutture strategiche.

Infatti, in fase di ingresso in produzione del sistema, saranno rilasciate soluzioni di servizi digitali avanzati, tra cui Disaster Recovery e protezione crittografica delle comunicazioni.

L’ing. Francesco Saluta, CEO di Siportal, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere partner tecnologici degli aeroporti di Olbia e Alghero. Questa collaborazione dimostra come le tecnologie di ultima generazione possano trasformare le infrastrutture critiche, migliorando la qualità dei servizi e supportando la crescita economica e turistica della Sardegna.

Gli ulteriori sviluppi della collaborazione con Geasar e Sogeaal, che prevedono la digitalizzazione in Cloud dei servizi nevralgici della gestione aeroportuale, garantiranno la sicurezza e l’affidabilità delle operazioni, contribuendo a rendere gli aeroporti del Nord Sardegna modelli di innovazione e resilienza tecnologica.”

Un progetto che guarda al futuro: con il supporto di Siportal, gli scali di Olbia e Alghero puntano a diventare un punto di riferimento nazionale per l’integrazione tecnologica e la sostenibilità operativa.

Informazioni su SIPORTAL

SIPORTAL nasce come ISP nel 2001 e opera in Italia come fornitore di una grande molteplicità di servizi in ambito Internet, nei mercati “Consumer”, “PMI” ed “Enti Pubblici”, con una spiccata propensione verso l’aspetto VAS (Value Added Services) della fornitura.

Abbiamo a cuore il benessere tecnologico dei nostri Clienti e perseguiamo questo obiettivo impegnandoci ad offrire servizi di connettività ad altissime performance; oggi concepiamo l’accesso alla rete non il fine del nostro business, ma semplicemente come una commodity che abilita ad un nuovo modo di fare comunicazione integrata, garantendo così una via di accesso a tutto quanto viaggia su IP.

Così, grazie alle nostre infrastrutture di reti FTTH e FWA, portiamo il digitale su amplissime porzioni di territori; i nostri Data Center in Sicilia e Sardegna sono in grado di soddisfare le esigenze di un mercato digitale sempre più esigente, in compliance con le più recenti normative italiane ed europee.