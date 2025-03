Cagliari, tanti eventi nei musei civici: programma

CAGLIARI – Sarà ricco il programma di eventi dedicati a tutte le fasce d’età predisposto dai Musei Civici di Cagliari per il mese di marzo 2025. Dai laboratori per bambini agli incontri di lettura per adulti, passando per visite guidate, momenti di scoperta e approfondimento e appuntamenti speciali, ogni iniziativa è pensata per avvicinare il pubblico all’arte in modo coinvolgente e interattivo.

Per i più piccoli, la Biblioteca della Galleria Comunale d’Arte ospiterà due appuntamenti dedicati alla lettura e alla creatività: il 19 marzo i bambini dai 3 ai 5 anni potranno ascoltare la storia della scoiattolina Lola e realizzare la propria “scatola della felicità”, mentre il 20 marzo i bambini dai 6 ai 10 anni scopriranno il mondo della poesia visiva, creando versi unici e originali. Il 27 marzo, invece, è in programma un reading letterario per sensibilizzare i più piccoli all’arte e alla lettura.

Gli adulti e gli over 65 avranno invece l’opportunità di partecipare al gruppo di lettura del 5 marzo, incentrato sul libro Il diario di Mrs Anne Sykes di Kate Strasdin. L’incontro sarà un’occasione di confronto e discussione, con letture condivise e momenti di approfondimento sui temi del libro.

Non mancheranno le attività esperienziali nei musei. I bambini dai 6 ai 10 anni potranno scoprire le collezioni attraverso il gioco, grazie ai laboratori che si terranno alla Galleria Comunale d’Arte, al Palazzo di Città e al Museo d’Arte Siamese in diverse date di marzo. Per gli appassionati d’arte, invece, sono in programma visite guidate alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee Tutto il peso del mondo e Memoria e visioni, con appuntamenti il 2, 9, 16, 23 e 30 marzo.

Un momento di particolare rilievo sarà l’incontro dedicato a Pinuccio Sciola, in cui il pubblico potrà approfondire il lavoro dell’artista attraverso la voce di Maria Sciola e della giornalista Elsa Pascalis. L’evento, che ruoterà attorno a una rara scultura lignea raffigurante una maternità, si terrà nel mese di marzo in una data ancora da definire.

Tra gli appuntamenti speciali, l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Galleria Comunale d’Arte ospiterà una visita guidata tematica alla scoperta delle figure femminili protagoniste delle opere esposte. Il 9 e il 23 marzo tornerà invece l’apprezzato format “Colazione al museo”, un’occasione per riscoprire il piacere della convivialità e della cultura attraverso il cibo e la memoria.

Per chi desidera approfondire il tema della catalogazione del patrimonio artistico, il 6 marzo si terrà la seconda lezione del ciclo dedicato alla catalogazione informatica dei Beni Culturali, pensata per studenti, professionisti e appassionati del settore.

Tutte le attività sono su prenotazione, con dettagli e modalità di partecipazione disponibili sul sito www.sistemamuseale.museicivicicagliari.it.