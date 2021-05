Cagliari, salvezza a un punto. Il Torino rischia

CAGLIARI – Oggi, alle 30.45, altra chance per il Cagliari per chiudere il discorso salvezza in anticipo di un giornata. I rossoblu sfidano il Milan consci che basta un punto per restare in Serie A. Ma non solo. Infatti, alla luce della debacle del Torino se i granata dovessero perdere anche nel recupero con la Lazio (giocano martedi), il Cagliari sarebbe salvo. Perchè subito dopo, domenica prossima, mentre la squadra di Semplici incontra il Genoa, i Piemontesi hanno lo scontro salvezza col Benevento. I primi sono a 35 punti, i campani a 31. Anche se dovessero vincere oggi andrebbero a 34, mentre il Cagliai (pur perdendo resterebbe a 36 punti).

Dunque, l’ultima “fratricida” sfida vedrebbe perire uno tra Torino e Benevento. Al netto di questi calcoli è ovviamente più rassicurante e certo per raggiungere l’agognato obiettivo che la compagine sarda conquisti almeno un punto tra oggi e domenica prossima. La salvezza è dietro l’angolo, ma non si può, ora, perdere la concentrazione e la forza di credere nell’obiettivo divenuto, a causa di una pessima gestione del precedente allenatore (Di Francesco), principale.