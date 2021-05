Alghero, Consiglio (ancora in video) per mercoledi

ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, il giorno mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 16.00, e, in prosecuzione di seduta il giorno giovedì 20 maggio 2021, alle ore 16.00. La seduta si terrà in videoconferenza, visibile sul canale You Tube del Comune di Alghero, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno. Approvazione verbali audio sedute 29, 30 aprile e 7 maggio 2021; Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria. Approvazione; Regolamento per la disciplina del Canone Unico Mercati. Approvazione; Imposta municipale propria (IMU) anno 2021. Conferma Aliquote;