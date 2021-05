Il Parco di Porto Conte su Sardegna Verde (Videolina)

ALGHERO – Il Parco di Porto Conte su Videolina. Domenica 16 maggio alle 13.30 andrà in onda la puntata sull’Ente con sede a Casa Gioiosa. Diversi i temi affrontati Il Parco di Porto Conte su Videolina. Domenica 16 maggio alle 13.30 il programma Sardegna Verde, condotto dal direttore dell’emittente regionale Emanuele Dessì, sarà dedicato all’area di riserva terrestre con sede a Casa Gioiosa. Nello specifico, il conduttore, durante la puntata del format televisivo discusso, ha col direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani di diversi temi tra cui la foresta demaniale Le Prigionette (luogo sempre più frequentato e apprezzato), della sua fruizione sostenibile e in generale delle azioni messe in campo questi anni.

Inoltre si è dato spazio anche alle valenze ornitologiche dell’area e all’importante progetto di ripopolamento del Grifone in compagnia della Prof.ssa Fiammetta Berlinguer, del Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Sassari. Dunque, appuntamento per questa domenica con Sardegna Verde, programma molto seguito e utile anche per la promozione delle bellezze e peculiarità naturalistiche del territorio facente capo ad Alghero.