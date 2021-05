Alghero, Diabetologia: disagi per i pazienti

ALGHERO – “La pandemia ha messo a dura prova la sanità, ad ogni livello. Questa pandemia ha evidenziato tutti i problemi della sanità: problemi nati in passato da una gestione sbagliata e priva di visione e programmazione. Ad oggi ci viene richiesta un’attenzione a 360 gradi su tutti i problemi della sanità, ritengo che questo sia il nostro compito: ricostruire un modello di sanità che metta il paziente al centro, che non sia la sanità della politica ma dei pazienti. Un modello di sanità che sia sostenibile nel tempo, senza sprechi ma fatto di scelte. Che non sia una coperta troppo corta incapace di coprire i territori. Ma una sanità che sia efficiente e funzionale che garantisca l’assistenza a tutti. Il trasferimento della diabetologia dall’Ospedale Marino agli ambulatori di via Raffaello Sanzio, che oggi ospita anche il Consultori Familiare, ufficio igiene ha creato certamente grandi disagi per tutti gli utenti che oggi sono costretti per la mancanza degli spazi ad aspettare fuori in strada il proprio turno per essere assistiti. Il servizio di diabetologia di Alghero garantisce l’assistenza a quasi 3100 utenti dell’hinterland, Il diabete è una patologia cronica che non può essere trascurata”. Non si può accettare che un servizio fondamentale di medicina del territorio come la diabetologia sia relegato in uno spazio non idoneo per gli utenti. Durante il Consiglio Comunale del 14 Maggio come Presidente della commissione Sanità ho evidenziato il disaggio degli utenti della diabetologia, questa segnalazione è stata accolta dal Sindaco informando il Consiglio che a breve verrà fatto un sopraluogo con il presidente della commissione Sanità di Alghero e i vertici Sanitari”.

Christian Mulas, presidente della commissione sanità del Comune di Alghero