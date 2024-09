Cagliari, ‘Dai anche tu una mano ad asce”

CAGLIARI – Una serata solidale – sabato prossimo, 28 settembre – per aiutare Asce, l’associazione sarda contro l’emarginazione che, da oltre 30 anni, si mette a disposizione delle persone più fragili, bisognose di protezione e assistenza, dei diritti degli ultimi.

Ora è Asce ad aver bisogno di aiuto, per non chiudere la sua sede storica, a Selargius, al km 8 della Strada statale 387: questo luogo, questi spazi, hanno necessità di adeguamenti burocratici e strutturali che comportano un significativo impegno economico finanziario. Sono adeguamenti che permettano la sopravvivenza e un “salto di qualità” della struttura, per renderla a tutti gli effetti, anche formalmente, una “struttura sociale per la prevenzione del disagio”. L’impegno economico, finanziario e organizzativo dev’essere sostenuto direttamente dall’associazione, senza contributi pubblici in questa fase. I soci di Asce lanciano, quindi, una campagna di solidarietà – Dai anche tu una mano ad Asce – articolata in varie iniziative e finalizzata, nella sua prima e inderogabile, fase a raccogliere in breve tempo almeno i 3.000 euro necessari a far fronte alle spese relative alla regolarizzazione formale della struttura (oneri di urbanizzazione e di costruzione).

La sede di Asce nasce come vivaio florovivaistico a metà degli anni Novanta, ma da decenni, da questo luogo e in questo luogo, più che curare piante si curano persone, attraverso progetti finanziati da enti pubblici o religiosi (Regione, Comuni, Chiesa Valdese). La struttura è, anche formalmente, riconosciuta come sede legale e operativa di ASCE Sardegna OdV e, in quanto tale, individuata dagli Enti locali, Istituzioni amministrative e uffici giudiziari, come luogo adatto ad ospitare famiglie in difficoltà, persone ritenute bisognose di protezione o assistenza o destinatarie di misure alternative alla pena o agli arresti domiciliari. E’ individuata e riconosciuta anche come luogo idoneo ad ospitare progetti regionali, nazionali ed europei, ad ospitare laboratori per adulti e bambini di vario tipo.

Per sabato 28 settembre è prevista una prima serata benefit, finalizzata alla raccolta dei contributi, con inizio dalle 18,30. Saranno dapprima illustrati i progetti dell’Asce per l’uso di questi spazi; quindi, ci sarà la cena solidale e la musica da I Begli Elementi, La Banda Sbandati e altri gruppi da sempre vicini all’associazione.