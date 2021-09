Burrasca ad Alghero, soccorsi in mare

ALGHERO – Nella tarda mattinata odierna, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteomarine, veniva allertata via radio da diverse unità impegnate nello svolgimento di una regata velica. Le unità partecipanti, nell’imminente pericolo di giungere sugli scogli, lanciavano ripetuti May Day in quanto la forza del mare e del vento impediva ai rispettivi comandanti di governare. Sul posto veniva immediatamente inviata la motovedetta CP 871 il cui equipaggio con notevole perizia marinaresca, nonostante le tutt’altro che favorevoli condizioni del mare, riusciva a portare in acque sicure un’imbarcazione a vela con il relativo occupante che richiedeva assistenza. Al contempo, a causa dei medesimi eventi meteorologici, Porto Torres Radio comunicava la presenza di un’ulteriore imbarcazione disalberata con a bordo due cittadini di nazionalità austriaca nei pressi di Porto Ferro. Pertanto, la stessa motovedetta M/V CP 871, raggiunta l’unità in difficoltà e accertato l’ottimale stato di salute delle persone presenti a bordo, procedeva al trasbordo dei due diportisti che venivano trasferiti verso il porto di Alghero. Al recupero del natante procedeva un

mezzo navale all’uopo individuato, una volta verificata l’assenza di danni all’ambiente marino.

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, T.V. (CP) Giuseppe Tomai ringrazia vivamente i militari intervenuti per la professionalità dimostrata e invita alla massima prudenza ed alla consultazione dei bollettini meteo prima di uscire in mare soprattutto in un momento della stagione ove le condizioni meteorologiche sono spesso contrassegnate da repentini e pericolosi cambiamenti.