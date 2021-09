Al via ad Alghero il World Team Cup Wheelchair tennis

ALGHERO – Da oggi si gioca. Inizia l’edizione 2021 della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i campionati del mondo di tennis in carrozzina, ospitati sui campi del Resort Baia di Conte, in località Porto Conte, ad Alghero. La Federazione Italiana Tennis con in primis il presidente Angelo Binaghi e il presidente regionale Fit Sardegna Daniela Congia, ha fatto in modo che la candidatura andasse in porto, consapevole delle difficoltà del momento. Immediati i patrocini del Comitato Italiano Paralimpico, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L’Italia, inserita nel gruppo C della categoria Men, sfida l’Argentina in un incontro già difficile e per questo ancor più affascinante: dall’altra parte della rete, non prima delle 13, ci sarà l’Argentina. Nel primo singolare, Luca Spano (numero 96 delle classifiche Itf) incrocerà Gustavo Fernandez (4), mentre nel secondo, Luca Arca (48) cercherà il colpo contro Agustin Ledesma (20). Sulla panchina azzurra, con capitan Giampaolo Coppo, anche Antonio Cippo (95), a disposizione per il doppio. Le prime di ogni girone si contenderanno i posti dal primo al quarto; le seconde dal quinto all’ottavo; le terze dal nono al dodicesimo e le quarte dal tredicesimo al quindicesimo. Le finali delle categorie Men, Women, Quad e Junior sono in programma domenica 3 ottobre.