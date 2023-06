Buoni celiachia: nuove modalità di ritiro nel Distretto di Sassari

SASSARI – La Asl di Sassari semplifica le procedure per

il ritiro dei “Buoni celiachia” e introduce la modalità online che

consente di scaricare il buono dalla email, stamparlo e recarsi nella

propria farmacia o negozio di fiducia.

Il Distretto di Sassari, dell’Anglona, della Romangia e della Nurra

Occidentale, comunica che la consegna dei buoni per il ritiro dei

prodotti dietetici senza glutine ai pazienti affetti da Morbo Celiaco,

verrà garantita attraverso le seguenti modalità:

• richiesta dei buoni mediante mail all’indirizzo:

celiachia.distrettoss@aslsassari.it

nella mail dovranno essere indicati il nome e cognome, data di nascita e

recapito telefonico del paziente. La consegna avverrà all’indirizzo mail

indicato dall’utente.

• richiesta appuntamento per la consegna a mano presso gli uffici del

Distretto di Sassari, al terzo piano via Zanfarino, n. 44, telefonando

al numero 079/2062481 nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì,

dalle ore 09.00 alle ore 13.00,

la distribuzione dei buoni verrà garantito negli stessi locali nelle

giornate di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e

dalle ore 15.00 alle 17.00.

Distretto Alghero Coros, Villanova e Meilogu

Il paziente con diagnosi di Celiachia dovrà far pervenire al Distretto

il proprio Piano Terapeutico, redatto da uno specialista, che attesti lo

status di malattia e indichi il fabbisogno calorico massimo giornaliero

di prodotti privi di glutine. L ‘’invio può avvenire:

– all’indirizzo email medicinaspecialistia.aho@aslsassari.it

– in cartaceo presso la portineria del Distretto in Via degli Orti 93,

piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e il

martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30

In entrambi i casi bisogna indicare un recapito telefonico. In seguito

gli uffici contatteranno il paziente per concordare la modalità di

rilascio del buono (invio telematico alla propria casella di posta

elettronica o il ritiro del cartaceo presso la portineria del

Distretto).

Distretto di Ozieri, Monteacuto, Goceano

i buoni, uno per mese, vengono consegnati in formato originale con

cadenza semestrale, all’interessato o un suo delegato.

– per gli utenti afferenti all’ambito del Logudoro (Ozieri, Nughedu

S.N., Ittireddu, Mores, Ardara, Tula, Pattada) la consegna avviene

presso gli uffici del PUA del Distretto, in via Cappuccini, ad Ozieri,

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 13.0 (tel. 079/779126)

– per gli utenti afferenti all’ambito del Goceano (Bono, Benetutti,

Nule, Anela, Bultei, Burgos, Bottidda, Esporlatu e Illorai) la consegna

avviene presso il Poliambulatorio di Bono, in viale San Francesco, dal

lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 13.00. (tel. 079/7916001)

A breve anche il distretto di Ozieri inserirà la modalità di invio del

buono via mail.