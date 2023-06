Mercede Basket, novità Pysmennyk e bilancio stagione

ALGHERO – Dopo una stagione ricca di successi, con il titoli Regionali U17 F. e U14 F. e le Finali Nazionali U15F. dove la società si è qualificata tra le prime 12 in Italia, si iniziano a gettare le basi per la stagione che verrà.

È per questo motivo che verrà consolidata e rafforzata la collaborazione con l’ASD Coral ’93.

Le due associazioni, pur mantenendo la reciproca autonomia, uniranno le forze per la crescita del settore femminile e maschile, soprattutto a livello giovanile. Qualunque altra collaborazione, ventilata o millantata, non ha alcun fondamento poiché la decisione presa dalla Mercede è quella, condivisa dalla Coral, di portare avanti ciò che dato risultati sia sportivi che gestionali.

Come detto già la scorsa stagione, chi vuole unirsi è il benvenuto, le porte non sono chiuse per nessuno.