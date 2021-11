ALGHERO – Pronti al #Blackfriday2021 al centro Storico di Alghero. Gli associati che aderiranno all’iniziativa, non solo proporranno l’orario continuato venerdi 26 e sabato 27 novembre, ma vi accoglieranno con particolari promozioni e sconti per i giorni più convenienti dell’anno fino alla sera di domenica 28. L’iniziativa rientra tra le attività programmate dal nuovo direttivo dell’associazione di commercianti che operano tra le mura storiche, iniziative che proseguiranno con gli allestimenti Natalizi e molte altre iniziative pensate per dare vita e colori alle strade del centro storico. Info sulle attività aderenti alla pagina facebook ufficiale “Al Centro Storico. Centro Commerciale Naturale Alghero”.