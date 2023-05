Bilancio solido, investimenti e crescita: parla il sindaco Conoci

ALGHERO – Bilancio solido, conti in ordine e concrete prospettive di crescita. Con la seduta di ieri (martedì) è iniziato il percorso che porterà all’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 in Consiglio Comunale. Il documento contabile da oltre 141 milioni di euro è stato illustrato all’Aula dall’assessora alle Finanze Giovanna Caria, con l’intervento dei singoli assessori della Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Conoci. “Alghero guarda con grandi possibilità e ottimismo al futuro. Con i piedi ben piantati per terra, senza vane promesse, realizziamo concretamente ciò che diciamo, superando anche le grandi difficoltà che durante il cammino, con la pandemia in testa, si sono susseguite negli ultimi anni. Un bilancio che ci consente di fare investimenti mirati sul sociale, nell’impiantistica sportiva, nella qualità urbana così da rendere sempre più attrattiva la città, mai come in questo periodo al centro di attenzioni anche di investimenti privati” sottolinea il sindaco.

Un Bilancio che risente degli aumenti per i costi dei servizi, dall’energia elettrica alle materie prime, ma che manterrà, per espressa volontà dell’amministrazione, invariate tutte le imposte locali. Come ha sottolineato anche in Aula l’assessora Caria, non ci sarà alcun aumento. Anzi, l’amministrazione comunale ha attuato una politica di diminuzione della pressione fiscale, allineandosi con alcuni atti già approvati, e altri in essere, ai provvedimenti governativi che hanno inciso in questo senso, in modo particolare la rottamazione delle cartelle. Nessun contraccolpo, dunque, anche sul fronte dei servizi per famiglie e imprese. Ma altro punto importante del Bilancio di previsione 2023-2025 riguarda la conferma degli investimenti programmati, sia grazie all’utilizzo di finanziamenti da PNRR (11.268.271 euro) sia con risorse dello Stato e regionali e fondi di bilancio. «La solidità dei nostri conti – tiene a sottolineare l’assessora Caria – ci consente non solo di confermare gli investimenti programmati ma di metterne in campo ulteriori, grazie anche alla possibilità di accedere a mutui e, quindi, lavorare in una prospettiva di futura crescita della città». Il percorso del Bilancio di previsione proseguirà ora nelle varie commissioni consiliari che potranno affinare il documento contabile, prima di arrivare all’approvazione definitiva prevista entro i primi giorni del mese di giugno.

INTERVISTA COL SINDACO CONOCI:

