“Bel Carnevale, plauso a Cacciotto, Daga e all’organizzatore Marcias”

ALGHERO – “Alghero, è stato un carnevale molto ben organizzato. Sono contento che la mia città esprima sempre capacità te la fanno assurgere a leader sarda per quello che riguarda gli eventi. Un ringraziamento agli organizzatori, alle scuole, ai tanti cittadini, i bambini e le bambine, ai volontari che hanno tutti saputo dare il meglio di loro. È certamente un bravo anche alla Amministrazione, al sindaco, che sia anche mascherato insieme all’assessore Daga. Quando le cose vengono bene quando i bambini sono contenti, quando le mamme e i papà, i cittadini sono contenti, non posso che gioire ed essere contento anche io. E naturalmente, per ultimo ma non ultimo, una menzione al grande organizzatore Romano Marcias. Per lui, per tutta la macchina organizzativa, scatta l’applauso!”

Michele Pais, ex-presidente del Consiglio Regionale

Nella foto il sindaco Cacciotto e l’assessore Daga ieri durante la sfilata di carnevale