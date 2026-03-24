“Basta liti e baruffe, la maggioranza è paralizzata: Cacciotto ne prenda atto”

ALGHERO – Il gruppo consiliare di Forza Italia – Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini – interviene con preoccupazione sullo scontro interno alla maggioranza in merito alla gestione della posidonia.

«Assistiamo ormai quotidianamente a liti da pollaio che stanno minando il cammino della maggioranza e, soprattutto, l’azione amministrativa in città. Uno spettacolo poco edificante che, nei fatti, sta paralizzando settori importanti dell’Amministrazione comunale, impedendo risposte tempestive ed efficaci ai problemi reali di Alghero».

Nel merito della vicenda, gli esponenti azzurri sottolineano: «Non possiamo non rilevare come il Presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas stia cercando, con senso di responsabilità istituzionale, di richiamare l’attenzione su un tema serio come l’utilizzo improprio di mezzi pesanti nella rimozione della posidonia, a tutela del nostro litorale».

«A fronte di ciò – prosegue Forza Italia – si registrano nei suoi confronti sterili attacchi che appaiono come una vera e propria excusatio non petita, che finisce per trasformarsi, come al solito, in una accusatio manifesta: una difesa d’ufficio dell’Assessore Selva che conferma, anziché smentire, le criticità politiche evidenziate».

«Il punto politico è evidente: mentre il Presidente Mulas solleva questioni di merito e chiede chiarezza, altri consiglieri scelgono di spostare il confronto su un piano strumentale, evitando di entrare nel cuore del problema. Un atteggiamento che non aiuta la città e che alimenta soltanto confusione e immobilismo».

L’affondo finale è rivolto al vertice dell’Amministrazione: «Riteniamo che il Sindaco Raimondo Cacciotto debba esercitare fino in fondo il proprio ruolo. Non è più tempo di restare alla finestra. È necessario prendere in mano le redini della maggioranza, decidere, tracciare una direzione chiara, guardare lontano e fissare obiettivi concreti».

«Alghero ha bisogno di un’Amministrazione che governi e che sappia disegnare il futuro di Alghero assieme ad una maggioranza coesa e responsabile. E non di una maggioranza divisa e impegnata in continue schermaglie interne, incapace di dare risposte e visione alla città»