Uniti per la Todde, entra l’ex-assessore Satta. Di Nolfo capogruppo

CAGLIARI – Cresce il gruppo consiliare regionale “Uniti per la Todde”: la civica della presidente Alessandra Todde, esponente dei 5 Stelle, incassa l’ingresso dell’ex-assessore all’agricoltura Gianfranco Satta, eletto coi progressisti di Zedda e transitato nel “Gruppo Misto ” e ora approdato con la sua “associazione Cantiere Riformista” nell’aggregazione della governatrice, che in questo modo si rafforza nel perpetuo “braccio di ferro” col Partito Democratico.

Non è l’unica novità, infatti con l’ingresso in Giunta di Sebastian Cocco (Affari Generali) è l’algherese Valdo Di Nolfo a diventare il nuovo capogruppo di Uniti per la Todde. L’altro componente, è Giuseppe Frau, vice-presidente del Consiglio Regionale. Un nuovo e importante compito per l’esponente del centro catalano che indubbiate lo carica di responsabilità verso la massima assise isolane e di conseguenza in relazione al collegio da cui è stato eletto, in primis Alghero.