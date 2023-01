Basket serie B/F, terza vittoria della Mercede Alghero

ALGHERO – Comincia con una facile vittoria il 2023 della Mercede Alghero. Fin dal I quarto (10-19) le ospiti hanno imposto il loro gioco guidate da Fabiana Galluccio in grande spolvero.

Nel II quarto (11-24 il parziale) partita virtualmente chiusa sul 43-21 per le catalane, con canestro della 2008 Hajar Peana a fil di sirena.

Il III quarto (14-25) corre via veloce, così come il IV ed ultimo periodo (11-18) che vede il punteggio fissato sul 48-86 finale. Esordio e 2 punti anche per la 2007 Elisabetta Maugeri, proveniente dalla S. Croce Olbia, finalmente in campo dopo un infortunio al ginocchio.

<< Oggi c’è veramente poco da dire, con un CUS privo di Usai Venanzi e Scanu non c’è stata partita. Di positivo prendiamo le prove di Peana e l’esordio di Maugeri, oltre alla conferma che le senior che hanno accettato di giocare con noi sono quanto di meglio potessimo trovare, si sono integrate benissimo con le più giovani e le guidano in campo e fuori. Già dalla prossima partita ci aspetta in banco di prova importante, i prossimi saranno due punti importanti in chiave play off – dichiara Francesco De Rosa-, ora inizia a diventare un obiettivo raggiungibile e non vogliamo abbassare la guardia>>.

FINALE: 48-86

Parziali: 10-19; 11-24; 14-25; 11-18.

TABELLINI:

CUS CAGLIARI: Testoni A., Serra 17, Martis 8, Areu, Bruno, Zedda 2, Aymerich 2, Cau 9, Tradori 4, Piras 1, Testoni E. 5.

Coach: Pilia M.

MERCEDE ALGHERO: Galluccio F. 24, Derekyuvlieva 11, Brembilla 5, Sini 3, Canu 2, Maugeri 2, Glavan 14, Peana 2, Bebbu N. 2, Silanos 8, Galluccio D. 5, Bebbu G. 8

Coach: Manuela Monticelli