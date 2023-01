Ad Alghero si è tenuta la première italiana del film Parsifal

ALGHERO – Nella città natale degli Argonauti, Alghero, il 28 dicembre 2022, nella Sala Conferenze del palazzo della Fondazione Alghero, si è tenuta la première italiana del film Parsifal, una produzione Italia-Austria-Islanda. La regia e il soggetto portano la firma di Enrico Fauro, direttore dell’Argonauti Group di Salisburgo e dell’Argonauti Association. Alla serata, che ha registrato il sold-out, è intervenuto l’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco; Valentina Piredda, artista e gallerista, Croce all’Onore delle Scienze e delle Arti del Presidente della Repubblica Austriaca; Neria De Giovanni, scrittrice, direttrice della casa editrice “Nemapress” e presidente dell’Associazione Critici Letterari. Le parole di entusiasmo e lode per il lavoro compiuto dagli Argonauti e da Enrico Fauro si sono estese anche a tutta la loro grande opera, che ha tessuto legami profondi tra Italia, Austria, Francia e Islanda negli ultimi due anni. Il Parsifal è il loro secondo film, preceduto da un altro film presentato a Salisburgo a maggio 2022, il Siegfried, e uno spettacolo teatrale, il Requiem Alchemico, che è stato eseguito nella prestigiosa Kollegienkirche, sede del Festiva di Salisburgo. Alcune scene sono state girate anche in Italia, nell’istmo di Capocaccia e all’interno del Pozzo Sacro di Santa Cristina, con il permesso speciale del Ministero della Cultura e della Direzione Archeologica del sito archeologico.

Enrico Fauro ha ringraziato sentitamente l’Amministrazione di Alghero, l’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco e l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, che si sono prodigati in ogni modo per realizzare l’evento. Ma ha sottolineato che il vero successo è stato il dialogo efficace con le istituzioni e la sinergia di intenti, focalizzata e efficentissima.

La premiere austriaca del Parsifal è fissata per il 28 marzo 2023 nel cinema più importante di Salisburgo, Das Kino Kuturzentrum. Ma ancora prima, il 17 gennaio Enrico Fauro avrà l’alto onore di tenere una lezione presso l’Università di Storia e Filosofia di Salisburgo Paris Lodron, sul suo lavoro simbologico e fotografico dedicato al Siegfried e ai Tarocchi, nell’ambito di un eccellente programma di conferenze tenute da importanti fotografi di tutta Europa.