Basket, Klass Coral Alghero ha schiacciato l’Oristano Basket

ALGHERO – Quarta vittoria stagionale e terza consecutiva per la Klass Coral Alghero nel campionato di serie D – Divisione Regionale 1. La squadra di coach Longano ha battuto 90-50 l’Oristano Basket nel match giocato martedì sera nella palestra di Olmedo e valido per l’ottava giornata di andata.

Vittoria mai in discussione per gli algheresi che hanno affrontato una formazione, quella oristanese, rimaneggiata ma non per questo meno temibile. Ottima la partenza di Musso e compagni, con una difesa a uomo a tutto campo che ha dato sin da subito i suoi frutti. Dopo aver chiuso il primo quarto sul 32-7, la Klass Coral Alghero ha costruito un vantaggio importante arrivando anche gli oltre 40 punti di gap e gestendo in tranquillità l’ultimo parziale, con coach Longano che ha dato spazio a tutti gli under. Tra loro, da segnalare l’esordiente Igor Chessa (classe 2008), autore di 11 punti al pari del classe 2007 Gioele Busi.

Al di là del risultato, grande soddisfazione proprio per l’impiego di tutti i giovani del vivaio algherese. Senza dimenticare il rientro a tutti gli effetti in squadra, dopo un lungo infortunio, di Luigi Cesaraccio. Ora l’obiettivo è recuperare anche i giovani Marco Cesaraccio e Federico Luciano, ai box nelle ultime partite.

In classifica la Klass Coral Alghero sale a quota 8. Nel prossimo turno trasferta a Sestu, sul campo dell’Astro Cagliari, una delle formazioni attrezzate per vincere il campionato.