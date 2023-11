“Una Statua per Tore” ad Alghero, presentazione bozzetto

ALGHERO – “Una Statua per Tore”, omaggio ad un illustre algherese, un grande gesto per un grande uomo. Dopo la scomparsa del Campione Mondiale, il comitato spontaneo di Amici di Tore ha sempre collaborato con la famiglia e le istituzioni, per ricordare la sua figura e si costituiva intorno ad un gruppo di amici della famiglia ogni qualvolta c’era da organizzare manifestazioni, conferenze ed eventi sportivi dedicati a lui.

Molti Algheresi ne hanno fatto parte, hanno dato una mano attivamente, promosso,

incoraggiato e partecipato all’organizzazione delle varie iniziative dedicate al suo

ricordo.

Nel gennaio 2023, con Presidente il giornalista Carlo Branca è stata costituita e

accreditata presso l’Amministrazione Comunale l’Associazione APS Tore Burruni, che

ha presentato nella vecchia palestra di pugilato (oggi sala Mosaico), il progetto “Una

Statua per Tore”, questa iniziatica è volta principalmente a realizzare una statua in

bronzo, da posizionare eventualmente in piazza Ginnasio nel centro storico di

Alghero.

Il progetto messo sul ring in collaborazione con il Comune di Alghero che lo

patrocina, gode anche del contributo della Presidenza del Consiglio Regionale,

Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari e partecipano alla sua

realizzazione con fattivo contributo tanti tifosi e varie aziende del territorio,

collabora all’iniziativa l’azienda GBC Elettronic che ha accompagnato con il suo

vecchio marchio le principali gesta sportive del Campione Mondiale.

I primi sei mesi di quest’anno come associazione ci siamo dedicati con

conferenze nelle varie scuole superiori cittadine e una mostra fotografica, di filmati

e cimeli a ricordare sia le gesta sportive ma anche umane del nostro Campione.

Oggi il progetto “Una Statua per Tore” inizia a dare i primi risultati e siamo lieti

di presentare alla cittadinanza il bozzetto dell’eventuale realizzazione della statua

del Campione Mondiale di pugilato Tore Burruni.

Questa iniziativa è l’occasione ideale per ricordare il nostro illustre

concittadino, innamorato della sua Alghero, il cui valore sportivo è pari alla sua

umanità e umiltà, ma vogliamo ricordare soprattutto la sua determinazione nel

raggiungere importanti risultati non solo come atleta ma anche come maestro di

sport e di vita.