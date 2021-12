Basket B/F, sconfitta in casa per Costruzioni Valentino

ALGHERO – Gara dai diversi volti quella affrontata sabato ad Alghero al PalaManchia contro la Dinamo 2000 dalle ragazze della Pallacanestro Alghero. Forte la tensione che ha attanagliato le 2 squadre, infatti entrambe non hanno avuto belle prestazioni nelle ultime gare. Il 1°Tempo procede sui binari della quasi parità con Galluccio Fabiana e Caneo Costruzioni Valentino Srl a tenere il passo di Perantoni e Loriga e si chiude 12 a 14. Il patatrac nel 2°tempo dove una confusionaria e inconsistente Pallacanestro Alghero butta letteralmente via la gara. Parziale 7 a 22. Nel 3° tempo sollecitate a dovere dal Coach Mastropietro si riprende a giocaree il parziale è di 15 a 17 , ma il 34 a 53 lasci poco da sperare. Nell’ultimo 4° finalmente un po di anima e il parziale e di 17 a 6. La gara si chiude 51 a 59 con grande rammarico da parte di tutta la squadre per aver buttato l’ennesima possibilità. Anticipo a venerdì 10 della 2° di ritorno alle 20:30 al PalaCorbia contro la Mercede.

Costruzioni Valentino Srl Alghero: Sini 2, Squintu 2,Galluccio D.7, Chiavetta 4, Atanasio, Imbrea, Galluccio F. 27, Caria 2 ,Caneo 5,Natoli Sannia 2 . All. Mastropietro.

Dinamo Sassari: Chessa 4, Saba 4,Sechi, Loriga 8, perentori 14, Sanna 2, Sanna P.2, Brembilla 10, Tanda 8, Romano 3, Serra ,.All.Rotondo

Parziali 12-14, 7-22, 15-17,17-6

Arbitri Cherchi e Ortu