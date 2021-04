“Banchetto Sardara, subito nomi e sanzioni”

SASSARI – “Le restrizioni per frenare la diffusione del Covid dovrebbero valere per tutti, ma invece c’è chi, nonostante i numeri drammatici che condannano la Sardegna alla zona rossa, ha deciso di violare le regole. E la cosa più grave è che a farlo siano i rappresentanti delle istituzioni”. Così in una nota i consiglieri regionali del Partito Democratico, che condannano fermamente il raduno avvenuto qualche giorno fa in una nota struttura ricettiva termale di Sardara.. “Un pranzo – secondo le indiscrezioni – al quale hanno presenziato una quarantina di persone, tra cui politici e funzionari regionali, e che è stato interrotto dagli uomini della Guardia di Finanza di Sanluri”.