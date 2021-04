Posidonia, lavori senza sosta. Primi spazi fruibili

ALGHERO – Proseguono con grande ritmo i lavori di accumulo e rimozione della posidonia in esubero nel litorale di Alghero. Nelle spiagge stanno operando, in diversi punti, i mezzi dell’impresa che ha in gestione l’appalto. I lavori sono stati preceduti dalla valutazione delle caratteristiche degli accumuli di materiale formatesi nel corso della stagione invernale,

Da una prima visione della fascia costiera appare evidente che quest’anno ci sia una maggiore presenza di posidonia e ciò a causa delle varie mareggiate dei mesi passati, ma i vari interventi coordinati dall’assessore Andrea Montis stanno iniziando già a rendere maggiormente fruibili alcuni spazi del litorale cittadino. Le operazioni sono concentrate tra San Giovanni e Lido e zona di Maria Pia.