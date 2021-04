Sassari, 77 positivi. Campus: fare test

SASSARI – Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi 10 aprile, i positivi al coronavirus sono 77, di cui 4 nuovi. I ricoverati sono 14. In quarantena ci sono 119 persone.

Il sindaco Nanni Campus, nella prima giornata di screening a Sassari della campagna regionale Sardi e Sicuri, si è sottoposto al tampone, recandosi con la moglie nella palestra Luca Simula in via Poligono. Un test ancora più importante per chi, come lui e come tutti quelli della sua età e più giovani, sono in attesa di essere vaccinati.

“Ancora una volta ritengo necessario invitare tutta la popolazione ad aderire in massa allo screening gratuito per rilevare una eventuale positività al coronavirus – ha detto il primo cittadino -. Durante la prima giornata sono stati scoperti alcuni casi positivi, che sono stati immediatamente contattati per essere sottoposti al tampone molecolare. Soltanto fermando i contagi possiamo sperare di uscire dalla Zona Rossa e, anche grazie alla campagna vaccinale, tornare alla normalità. Questo controllo gratuito a tappeto di tutta la popolazione è una grande opportunità per il nostro territorio, proprio nel periodo in cui i contagi sono in aumento e il virus ha riniziato a circolare tra la gente, anche in forme asintomatiche ma comunque contagiose”.

“Il virtus – ha concluso il sindaco Campus – si sposta con noi, con le nostre gambe. Soltanto individuandolo immediatamente e bloccandolo possiamo fermare i contagi. Andiamo a fare il tampone. In pochi minuti, con un test gratuito, potremmo aiutare attivamente la collettività. Ognuno può e deve fare la propria parte in questa lotta al coronavirus”.