Banchetto Sardara, Lega assente. Chiesti i nomi

CAGLIARI – “In una situazione delicata come quella che attualmente viviamo, con l’isola che si accinge ad essere relegata in zona rossa per due settimane, riteniamo quanto mai sconveniente che a infrangere le regole siano proprio chi dovrebbe dare il buon esempio.” Ad affermarlo in una nota stampa il capogruppo in Consiglio Regionale Lega Salvini Sardegna

“Ci dissociamo da tali atteggiamenti e ci teniamo a precisare che nessuno dei Consiglieri e Assessori appartenenti al nostro gruppo politico era presente al pranzo che tanto giusto sdegno ha suscitato. A giudicare il comportamento saranno poi gli organi competenti, nei quali nutriamo massima fiducia.” Conclude il leghista. Intanto dal web molte persone chiedono che vengono resi noti i nomi delle persone presenti.