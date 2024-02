“Balneari, nessuna proposta fantasiosa: Alghero faccia la sua parte, galleggiare non serve”

ALGHERO – “Nessuna proposta fantasiosa, quanto un invito all’amministrazione comunale perché assuma una posizione ferma e precisa a tutela delle richieste ormai non più rinviabili del nostro territorio e di un comparto fondamentale per l’economia della nostra Regione. Si contribuisca a dare un contorno netto ad un quadro normativo nebuloso che crea sconforto ed incertezze per la prossima stagione estiva». Così Marco Tedde e Giovanna Caria, candidati alle prossime Elezioni Regionali del 25 febbraio con Forza Italia, intervengono nuovamente sulla questione legata alle concessioni balneari.

«Basta nascondersi dietro la giustificazione che non si tratta di competenze del Comune – incalzano i due esponenti politici azzurri –. Siamo consapevoli che i poteri in materia sono in capo alla Regione Sardegna ma siamo altrettanto consci che anche i Comuni devono attivarsi prontamente e sollecitare la Regione affinché siano adottati con particolare urgenza tutti i provvedimenti necessari per affrontare e risolvere il problema della scadenza delle concessioni balneari e delle nuove gare, anche con la riconsegna delle deleghe ai Comuni che potranno fattivamente provvedere in sua vece, dando risposte concrete e tempestive a pochi mesi dall’inizio della stagione estiva.

Ci piacerebbe vedere e sentire un franco protagonismo da parte dei comuni. “Stare alla finestra” e “galleggiare” anche in questa materia a nulla serve, rafforza il clima di confusione e contribuisce a creare spazi per dannose iniziative giudiziarie. Forza Italia, pur nella consapevolezza del quadro normativo europeo e nazionale, sostiene, e continuerà a farlo, gli operatori balneari perché gli stabilimenti rappresentano decenni di lavoro e la storia di generazioni di famiglie che hanno fatto impresa e turismo in Italia. Per loro e per il sistema turistico chiediamo chiarezza e sollecitiamo il contributo dei comuni affinché venga individuato un percorso che, pur in esecuzione delle norme vigenti, tenga conto degli investimenti e delle professionalità che nel tempo si sono sviluppate nell’ambito della categoria dei balneari e delle peculiarità del nostro territorio, attingendone gli elementi dalla direttiva stessa» concludono i due rappresentanti azzurri”.

Forza Italia Alghero