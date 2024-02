Bagno di folla per Forza Italia, Tedde e Caria: “Non ci piace galleggiare, ma fare scelte e attuarle”

ALGHERO – Bagno di folla per Tedde e Caria, i due candidati algheresi che Forza Italia presenta alle elezioni regionali. Sala grande dell’hotel Gran Catalunya “sold out” e grande entusiasmo dei militanti e simpatizzanti che non trovando posto all’interno hanno affollato anche gli spazi limitrofi. Incontro presentato dal Coordinatore provinciale Nanni Terrosu che in apertura di seduta ha dato la parola all’imprenditore Antonello Fonnesu, unico rappresentante algherese di FI alla Camera dei deputati dal 94 al 96, che ha testimoniato la solidità delle radici del partito. A seguire è stata presentata con larghissimo anticipo la gran parte dei candidati nella lista per le prossime elezioni comunali del prossimo giugno. Competizione nella quale ancora una volta FI eserciterà il suo ruolo di forza responsabile e metterà in campo la sua classe dirigente per il rilancio di Alghero e del territorio. Classe dirigente che negli ultimi mesi si è arricchita di alcuni significativi ingressi. Dagli interventi dei candidati a consigliere comunale sono emersi ancora una volta i valori moderati che costituiscono il corredo cromosomico del partito. Un partito vicino alle famiglie e all’imprese, liberale, cattolico e europeista, che mette l’uomo al centro della sua azione politica in contrapposizione all’invadenza dello stato, che combatte i nazionalismi e i populismi di destra e di sinistra. Ma caratterizzato da una classe dirigente competente ed agguerrita che mette in campo metodi radicali nella realizzazione di questi valori moderati.

“Non ci piace galleggiare. Noi amiamo nuotare, fare scelte e attuarle con determinazione nell’interesse dei cittadini!” ha tuonato fra gli applausi il leader Marco Tedde. Hanno chiuso l’evento Caria e Tedde, che hanno rappresentato alcuni dei punti programmatici più significativi del programma elettorale di Truzzu e hanno anche tracciato il percorso di FI verso le prossime elezioni comunali. Una straordinaria prova di compattezza e di proiezione verso il futuro, quella data dagli azzurri algheresi che intendono lavorare per il rilancio della Sardegna, del territorio del Sassarese e di Alghero.