Avvio dei tavoli tematici del PLUS città di Cagliari

CAGLIARI – Organizzate dall’Assessorato alla Salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini, riprenderanno a partire dal 16 gennaio 2025 le attività partecipative per il nuovo ciclo di programmazione del Sistema Locale dei Servizi alla Persona (PLUS) di Cagliari.

Sono in programma nove tavoli tematici ai quali sono invitati a partecipare tutti i cittadini e le cittadine, i sindacati, gli operatori e le operatrici dei servizi sociali, sanitari, e sociosanitari, le associazioni e tutte le rappresentanze interessate a dare il loro contributo alla nuova programmazione del sistema locale dei servizi alla persona.

Per ragioni organizzative è necessario iscriversi ai tavoli tematici (sarà possibile partecipare a uno o più tavoli) entro il 15 gennaio 2025.

“Lo scorso 3 dicembre – il commento dell’assessora alla Salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini, Anna Puddu – abbiamo dato inizio alla Conferenza di programmazione con un evento pubblico molto partecipato e continuiamo ora il lavoro di costruzione del nuovo PLUS 2025-2027. I tavoli tematici che si incontreranno da giovedì 16 gennaio saranno uno degli strumenti principali per consentire la partecipazione attiva della comunità cittadina nella lettura dei bisogni e delle risorse, e nella individuazione delle priorità e risposte possibili per l’attuazione dei diritti sociali”.