Cacciotto solidale con la Todde: “Superiamo le polemiche, coi fatti”

ALGHERO – “C’è solo un modo, politicamente, per superare le polemiche di questi giorni: rispondere con i fatti, raggiungendo gli obiettivi prefissati”. È il pensiero che il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto rivolge con una lettera alla Presidente della Regione Alessandra Todde. Nell’esprimere tutta la sua vicinanza in questo momento di difficoltà, il primo cittadino si dice sicuro “che quanto successo in questi giorni si possa tradurre in ulteriori motivazioni per fare sempre più e meglio a beneficio della nostra comunità. Certo della tua onestà – afferma Cacciotto – e confidando nella tua determinazione, ti esorto ad andare avanti nel progetto di speranza che abbiamo rappresentato ai sardi nell’affascinante campagna elettorale che un anno fa si apriva più o meno in questo periodo e che certamente ha tracciato la direzione anche per le affermazioni nelle amministrative del giugno successivo”.

Il Sindaco confida che la Presidente Todde possa, quanto prima, nelle sedi opportune chiarificare quanto contestato e dimostrare la correttezza di quanto operato “e – ne è sicuro – proseguire nel percorso di crescita e sviluppo del Nord Ovest del quale la Regione si sta rendendo interprete con un orizzonte di fiducia al quale tutti guardiamo con favore”.