Open Day Liceo Scientifico e Scienze Umane: mostre, eventi e attività di laboratorio.

ALGHERO – L’Istituto sarà una grande “agorà” dove i nostri studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio. Grazie ai fondi del Pnrr sono stati realizzati un’aula tematica di scienze umane per poter lavorare anche per classi parallele, un nuovo laboratorio, e tutte le classi sono state implementate con schermi touch e attrezzature all’avanguardia (visori, droni, etc.). Tra le attività proposte nelle aule del liceo scientifico, i ragazzi potranno trovare un Incubatore d’impresa che è anche un’aula tecnologicamente moderna. Si tratta dell’ “Aula 4.0” nata dalla collaborazione di Fondazione Sardegna ed altri enti, dove, durante l’anno scolastico, vengono ospitati imprenditori ed esperti del territorio, che, con il loro supporto, guidano i nostri studenti verso la realizzazione delle loro idee.

Sarà possibile fare gli scienziati per un giorno con le attività proposte nei laboratori di Chimica, Biologia, Fisica.

Il laboratorio di Fisica, rinnovato grazie ai fondi del PNRR e della Fondazione Sardegna, si presenta quest’anno come un ambiente all’avanguardia, progettato per rendere l’apprendimento scientifico interattivo e coinvolgente. Gli studenti potranno sperimentare con i kit tematici, le schede Arduino e Makey Makey, approfondendo la programmazione e l’elettronica attraverso la costruzione e il controllo di circuiti e sensori. Una delle novità di quest’anno è la sezione dedicata all’analisi sperimentale delle leggi della fisica, con strumenti digitali per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a fenomeni fisici. Non mancherà l’uso di visori per la realtà aumentata, che permetterà di esplorare concetti fisici complessi attraverso simulazioni immersive. Il laboratorio è organizzato in un’aula modulare, pensata per favorire il lavoro di gruppo e adattarsi alle diverse esigenze didattiche, garantendo un ambiente accogliente e stimolante.

Inoltre, l’umanoide Nao, protagonista di collaborazioni con il museo MUSA e della NAO Challenge Nazionale, offre un’esperienza unica nel campo della robotica. Gli spazi modulari favoriscono collaborazione e creatività, creando un ambiente ideale per l’apprendimento scientifico.

Scoprire i Progetti europei, le esperienze di Erasmus, il progetto ASOC in collaborazione con la Regione Sardegna che anche quest’anno ha finanziato il viaggio premio della 3 B a Bruxelles e ancora, le competizioni di filosofia, scienze, chimica e matematica e gli Hackathon.

Il “Fermi” è anche una scuola inclusiva e che accoglie gli alunni stranieri dei programmi Intercultura e Rotary. Durante l’Open day gli studenti avranno informazioni sulle attività dedicate al mondo delle lingue come le certificazioni di lingua inglese e alle iniziative extracurriculari (teatro, laboratori musicali, scacchi diritto e cittadinanza, attività sportive, educazione alla salute e partecipazione a concorsi).

