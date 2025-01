Alghero, Polizia Municipale si cambia: efficientamento e controlli

ALGHERO – L’obiettivo è quello dell’efficientamento del Comando della Polizia Locale con una ridefinizione dei modelli organizzativi così da premettere una maggior efficacia nell’attività di controllo e di incremento della sicurezza a tutela dei cittadini e della proprietà comune. Ciò anche in relazione alle diverse segnalazioni e proposte pervenute nel corso dei rapporti con i quartieri cittadini, in ordine all’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, esercizi di vicinato e relative a situazioni di disturbo alla quiete pubblica per le quali l’Amministrazione intende intervenire con strumenti adeguatamente incisivi. Per fare questo, si procederà a potenziare l’organico dei vigili – con l’avvio dei concorsi e delle relative graduatorie che in maniera graduale dovranno sopperire alla carenza di organico e con assunzioni a tempo determinato -, a rimodulare gli orari di esercizio con estensione dello stesso in orario notturno nei periodi di maggior afflusso turistico e nei fine settimana, ad aumentare i servizi congiunti con gli altri settori del Comune, in particolare con Servizio Ambiente e Demanio.

E inoltre, adeguare e aggiornare il regolamento del Corpo di Polizia Locale e un nuovo regolamento di Polizia Urbana, implementare il servizio di videosorveglianza, aumentare i controlli sull’occupazione abusiva del suolo pubblico e finalizzati alla repressione del fenomeno del disturbo della quiete pubblica. La delibera della Giunta 23 dicembre scorso definisce questo percorso, “un percorso dettagliato con una serie di attività che dovranno essere messe in atto per la riorganizzazione delle forze in campo verso una sempre più alta presenza e soprattutto vicinanza ai cittadini con il servizio di prossimità, una presenza territoriale costante ed efficace che permette un contatto diretto con i cittadini stessi”, spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto. Lo sforzo in termini di assunzioni già in atto e la riorganizzazione degli orari di lavoro del Comando di Polizia Locale ( che porterà ad un’estensione dei turni di servizio garantendo una maggiore presenza sul territorio nei fine settimana e nei periodi estivi) rientra tra i cardini della riorganizzazione stessa. L’efficientamento del servizio interviene sui diversi ambiti: dalla sicurezza urbana e ordine pubblico, controllo del traffico e della viabilità, prevenzione e vigilanza, controllo ambientale, vigilanza edilizia e commerciale, protezione degli animali, supporto alla comunità, collaborazione con le altre forze di polizia