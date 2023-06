“Auspichiamo maggiore unità e coesione per il bene di Alghero”

ALGHERO – “La posizione della Lega Salvini Sardegna sezione di Alghero è sempre stata ed è tutt’oggi rivolta a sostenere il nostro Sindaco Mario Conoci. Questi sono momenti dove l’intesa programmatica e costruttiva della coalizione di centro destra eletta dagli algheresi deve essere compatta, non può venir meno la coerenza di tutti ed è deludente l’atteggiamento di chi diserta l’aula consiliare senza motivazioni sostenibili o per accadimenti straordinari ai quali non ci si può sottrarre.

L’Amministrazione è chiamata in questi giorni a scelte fondamentali come le questioni riguardanti il bilancio e la pianificazione urbanistica cose che non possono essere rimandate, la responsabilità davanti agli algheresi è grande non si può giocare con il futuro della città. Auspichiamo che questo momento possa essere superato nell’immediato e si riprendano le attività consiliari con una maggioranza più coesa e armoniosa.”

Monica Chessa, segretario cittadino della Lega