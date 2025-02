Attacchi all’assessore Daga, condanna dal presidente Pirisi

ALGHERO – “Questo non è il modo di far politica, questa non è satira, non è ironia, questo metodo allontana sempre di più la gente dalla politica, chi amministra può e deve poter essere contestato sugli atti che propone ma senza mai scadere nel personale, mi dispiace mi sento lontano anni luce da questo modo di confrontarsi e spero con il cuore lo sia anche l’intero Consiglio Comunale, mi auguro per la politica, per un confronto serio e produttivo all’interno e fuori dalle istituzioni che immagini di questo genere non vengano più riproposte da qualsiasi parte esse arrivino, massima solidarietà a chi la subisce e forte presa di distanza da chi la propone”, cosi il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi riguardo una sorta di “meme” o se vogliamo una foto dell’assessore Enrico Daga, con commento annesso, realizzata e diffusa dal Circolo algherese di Fratelli d’Italia.

Nella foto il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi