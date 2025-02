“Svista inaccettabile: Sardegna assente dalla cartina delle nuove rotte aeree”

CAGLIARI – “È davvero sorprendente e inaccettabile che la pagina istituzionale della Regione Sardegna abbia recentemente pubblicato un post riguardante le nuove rotte aeree da e per la Sardegna, utilizzando una cartina dove manca la nostra isola! Questa mancanza di attenzione non è solo un errore grafico, ma riflette un problema ben più profondo: l’incapacità di riconoscere l’importanza della Sardegna nella mappa italiana e europea.

La Sardegna non è solo un punto geografico, ma una terra ricca di cultura, storia e potenziale turistico. Escluderci da una rappresentazione che dovrebbe celebrare le nuove connessioni aeree è non solo un affronto ai sardi, ma un segnale preoccupante di disinteresse da parte delle istituzioni. Come possiamo pretendere di essere presi sul serio nel contesto dello sviluppo regionale nazionale e internazionale quando persino le nostre istituzioni non riescono a rappresentare la nostra isola sulla mappa?

La Sardegna merita di essere presente, non solo nelle rotte aeree, ma anche nel cuore delle politiche regionali. Esigiamo rispetto e attenzione, perché la nostra isola è il fulcro della nostra identità e non può essere dimenticata!”

Annalisa Manca