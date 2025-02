Sua Altezza il Principe Karim Aga Khan IV, lutto cittadino a Olbia

OLBIA – La morte di S.A. Karim Aga Khan tocca profondamente il cuore della comunità olbiese. Il sindaco Settimo Nizzi ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi e domani. Il grande sentimento di cordoglio è tangibile nelle parole che il primo cittadino esprime: «È un doloroso addio quello al Principe Karim Aga Khan IV. La sua personalità, la dolcezza della sua espressione, il calore delle sue parole, così come la lungimiranza, la forte determinazione a far emergere il nostro territorio nel mondo dell’accoglienza e dello sviluppo del turismo, ci accompagneranno per sempre. Ha sempre dimostrato grande affetto e passione verso la nostra comunità, la nostra terra, il nostro mare e il nostro cielo. Il 5 giugno 2004 abbiamo avuto il privilegio di conferirgli la cittadinanza onoraria della città di Olbia, a sigillo di quanto amore abbiamo sentito e sentiamo per la sua persona. Oggi ci stringiamo con fraterno sentimento di dolore e commozione alla sua famiglia».

«La salutiamo con rispetto e dolore, Sua Altezza, con la promessa di onorare la Sua memoria facendo tesoro dei Suoi preziosi insegnamenti» conclude Nizzi.