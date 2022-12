Atecap: Giuseppe Ruggiu è il nuovo Presidente

SASSARI – Giuseppe Ruggiu, Presidente Confindustria Centro Nord Sardegna, è stato eletto, durante l’Assemblea tenutasi oggi, presidente dell’Atecap, l’Associazione di Federbeton che da oltre trent’anni rappresenta i produttori italiani di calcestruzzo. Ruggiu è amministratore di Guido Ruggiu Srl, società che da oltre cinquant’anni opera nel settore della produzione e vendita di inerti e calcestruzzi preconfezionati nella provincia di Oristano.

In allegato il comunicato stampa, di seguito il commento con cui il Presidente di Federbeton, Roberto Callieri, augura buon lavoro e ringrazia il presidente uscente Andrea Bolondi:

«Federbeton accoglie con un caloroso benvenuto il nuovo Presidente dell’Atecap Giuseppe Ruggiu. Siamo certi che con la nuova Presidenza e col supporto dei quattro Vicepresidenti, proseguirà la proficua collaborazione tra le nostre realtà associative, una collaborazione volta alla valorizzazione del calcestruzzo come materiale principe per le costruzioni, volano per l’economia, prodotto sicuro, sostenibile e fondamentale nella vita di ogni giorno – commenta Roberto Callieri, Presidente di Federbeton -. Un altrettanto caloroso ringraziamento va, inoltre, al Presidente uscente Andrea Bolondi che ha saputo guidare l’Atecap con dedizione ed entusiasmo. Mettendo al servizio della vita associativa esperienza e professionalità, ha contribuito a realizzare progetti fondamentali per diffondere la cultura del costruire in calcestruzzo».