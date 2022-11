Associazione Stampa Sarda, Selloni nuova presidente

CAGLAIRI – Dopo Celestino Tabasso, è Simonetta Selloni la nuova presidente della Associazione della Stampa sarda. Vice, è stato eletto, Giuseppe Meloni per i professionali e Luca Gentile per i collaboratori. Riguardo ai professionali entrano nel direttivo Marcello Zasso, Mario Mossa, Fausto Spano, Antonella Manca, Andrea Sini e Cristiano Sanna. Tra i professionali sono eletti come delegati al congresso nazionale della Fnsi Celestino Tabasso, Giuseppe Meloni, Simonetta Selloni, Marcello Zasso, Mario Mossa, Fausto Spano, Paola Pintus, Antonella Loi e Andrea Sini.

Il direttivo dei pubblicisti è formato da Paola Cireddu, Filippo Petrucci e Saimen Piroddi. Delegati collaboratori al congresso Fnsi Paola Cireddu, Giuseppe Murru, Maria Carrozza, Federico Marini, Luca Gentile, Saimen Piroddi, Antonio Garrucciu, Giulia Serra, Filippo Petrucci, Lucio Masia , Giovanni Di Grezia. Il collegio dei probiviri è formato da Caterina De Roberto, Francesca Cardia e Ottavio Olita. Per i professionali eletti i sindaci Emiliano Farina e Fausto Fiori, per i collaboratori Antonio Garrucciu. Supplenti Andrea Manunza per i primi e Riccardo Spignesi per i secondi.