Asl Sassari, a scuola con i micologi

SASSARI – Far conoscere il mondo dei funghi ai ragazzi, sin dalla scuola primaria. Tipologia, qualità, ma anche rischi e consigli utili: sono questi i temi trattati in classe dai micologi della Asl di Sassari con i giovani studenti della Scuola Primaria Santa Maria dell’IC di Sorso, che per alcune settimane hanno ospitato i professionisti della Asl n. 1. I ragazzi della terza elementare, coordinati dalla docente Valentina

Mannu, hanno avuto la possibilità di esplorare il mondo dei funghi, scoprendo la loro importanza nell’ecosistema e nella cultura locale. I micologi della Asl n. 1 hanno fornito una panoramica approfondita dei funghi, spiegando la loro classificazione, biologia e ruolo nell’ambiente, illustrando gli aspetti botanici, morfologici , di commestibilità e tossicità dei funghi. Le colorazioni vivaci, il

viraggio di colore e i diversi odori degli esemplari.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità unica di immergersi nel regno dei

funghi, grazie a una lezione di micologia, in cui è stata sottolineata

l’importanza della sicurezza nella raccolta di funghi, enfatizzando i

rischi associati alla confusione tra funghi commestibili e tossici.

Questa lezione ha promosso la responsabilità e la consapevolezza tra gli

studenti, invitandoli a essere prudenti e a consultare esperti prima di

consumare funghi raccolti in natura.