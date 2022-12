Asl, “recenti critiche politiche denotano poco conoscenza”

SASSARI – In merito ad alcune dichiarazioni sulla stampa, in cui si dichiarava :“L’atto aziendale? Scatola vuota”, il Direttore Generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, precisa quanto segue: “Le recenti dichiarazioni del consigliare comunale di Alghero, Mario Bruno, ma anche quelle rese negli scorsi giorni a nome dell’Udc, evidenziano una carenza di conoscenza dei documenti di assetto organizzativo e istituzionale e di pianificazione strategica aziendale. Infatti, entrambe le dichiarazioni, confondono l’ attuale carenza dei medici, con un atto di assetto organizzativo di lungo termine e di pianificazione strategica che deve esser implementato progressivamente nell’arco del medio-lungo periodo, e comunque in un arco di 5 anni”.

“Come sempre, mi rendo disponibile ad ogni confronto costruttivo, ed invito i rappresentanti politici ad approfondimenti responsabili dei contenuti che inviano alla stampa al fine di favorire la corretta e veritiera comunicazione istituzionale in una fase delicata di emergenza e di riforma che andrà a ridisegnare la sanità sarda e sassarese del domani”.