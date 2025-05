Arresti “Mafia Nigeriana”, plauso alla Polizia da Fratelli d’Italia

SASSARI – Fratelli d’Italia Sassari esprime sincera soddisfazione e gratitudine per l’importante operazione di Polizia condotta questa mattina nel centro storico della nostra città, che ha portato all’arresto di trenta persone legate alla mafia nigeriana, attiva da tempo nel traffico di stupefacenti, nello sfruttamento della prostituzione e in altre attività criminali.

“Questa operazione — dichiara il Coordinatore Cittadino Luca Babudieri — rappresenta una risposta concreta e determinata dello Stato alla mafia nigeriana che, con metodi violenti e intimidatori, mina la sicurezza e la convivenza civile nei nostri quartieri.”

Anche i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno espresso la loro soddisfazione e rilanciato l’urgenza di un intervento strutturale sul centro storico. Il capogruppo Roberto Cadeddu sottolinea infatti che “la riqualificazione urbanistica del centro storico cittadino non può prescindere né dalla valorizzazione delle attività commerciali che vi operano, né tanto meno dal ripristino della legalità e della sicurezza.”

“Da anni-ricorda Pietro Pedoni- i cittadini sassaresi denunciano minacce e situazioni di costante paura, tradotte spesso in un naturale coprifuoco per le vie del centro storico, ormai in mano alla criminalità piuttosto che ai residenti e commercianti. Noi abbiamo denunciato da sempre questo crescente stato di insicurezza e ora ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un’opera di recupero delle bellissime vie del centro storico.”

Per Maurizio Usai, “il centro storico deve tornare ad essere il cuore pulsante di Sassari, non il quartier generale della criminalità. Il blitz di oggi è un segnale forte: lo Stato c’è e colpisce duro. Ora servono continuità, presenza costante e tolleranza zero. I sassaresi meritano sicurezza, decoro e orgoglio per la propria città. Non c’è più tempo da perdere: chi ama Sassari è dalla parte della legalità.”

Adesso è necessario non abbassare la guardia, sostenere gli operatori della giustizia e della sicurezza, e rafforzare tutti gli strumenti di prevenzione e contrasto sul territorio. Occorre che l’intera comunità, le istituzioni locali e la cittadinanza continuino a collaborare, affinché il centro storico — e l’intera città — tornino ad essere luoghi sicuri, vivibili e liberi dal giogo criminale.

Un sentito ringraziamento va, da parte di tutto il Coordinamento Cittadino, alle Forze dell’Ordine, alla Direzione Distrettuale Antimafia e a tutti coloro che ogni giorno lavorano con coraggio e dedizione per la tutela della legalità.