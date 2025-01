Area Palacongressi, esplode la polemica: “Forza Italia faccia ammenda dei suoi errori”

ALGHERO – “Alghero va avanti, e molto bene, senza Forza Italia. Il Palazzo dei Congressi nella sua parte esterna avrà nuova vita, un risultato conseguito con caparbietà e con impegno. Un intervento importante di manutenzione ordinaria e straordinaria che giunge alla definizione in questi giorni con il via libera al progetto esecutivo da parte della Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto. Un dato di fatto che innervosisce non poco gli azzurri algheresi e il suo leader, evidentemente ancora sofferenti dopo la sconfitta elettorale di sei mesi fa. La maggioranza guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto va avanti, lavora, ottiene risultati e nel mentre assiste ormai con indulgenza alle isterie di un partito che sta facendo polemica sterile e inutile su ogni azione prodotta a favore degli algheresi in tutti i settori. Sono i fatti che contano, e i fatti danno ragione al Sindaco Cacciotto, alla Giunta e alla maggioranza che lo sostiene compatta. Forza Italia dovrebbe fare ammenda, invece, di un’esperienza che gli algheresi hanno bocciato, nella quale si è distinta per fomentare liti e divisioni. Cosa che ora continua a fare anche dai banchi dell’opposizione cercando in maniera sgradevole di mettere in cattiva luce l’attuale Giunta nei confronti della struttura delle opere pubbliche. Riteniamo sia altrettanto sgradevole il giudizio a taglio multiplo del leader quando cerca di “ammonire” altri uffici dell’Amministrazione comunale. Dopo cinque anni passati a litigare, porre ostacoli l’un l’altro, tra assessorati, con un conseguente condizionamento del lavoro negli uffici, ora chiede conto alla maggioranza. Riteniamo invece che questo atteggiamento isterico debba finire, Forza Italia la smetta di gridare allo scandalo contro chi sta lavorando a testa bassa, in armonia, con rinnovato slancio, portando avanti i nodi irrisolti per il bene della città, anche se ogni traguardo raggiunto nelle opere pubbliche come nel settore finanze è la dimostrazione della incapacità di Forza Italia a risolvere i problemi. Noi riteniamo invece che la cosa migliore sia affrontare i temi con serietà e concretezza, crediamo che sia la cosa alla quale i cittadini facciano più attenzione e nei confronti dei quali abbiamo una responsabilità che stiamo assumendo giorno dopo giorno. Dispiace che Forza Italia continui con questa postura tutta tesa a criticare senza proporre soluzioni o senza rendersi disponibile a collaborare per il bene dei cittadini. Gli lasciamo volentieri questo ruolo”.

AVS

Città Viva

Futuro Comune

Movimento 5 Stelle

Noi Riformiamo Alghero

Partito Democratico