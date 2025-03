Approvazione unanime del Peba, grande soddisfazione da Pirisi

ALGHERO – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) da parte del Consiglio comunale di Alghero. Un traguardo significativo per la nostra città, frutto di un percorso avviato nell’ultima parte della precedente amministrazione e portato avanti con determinazione dalla nuova amministrazione guidata dal Sindaco Cacciotto.

L’approvazione unanime testimonia la grande sensibilità di tutto il Consiglio comunale, che ha saputo superare ogni steccato ideologico e divisione politica per perseguire un obiettivo di bene comune. Con

questo voto compatto, Alghero compie un passo decisivo verso una città più accessibile e inclusiva, attenta alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare delle persone con disabilità, degli anziani e delle famiglie.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato: amministratori, tecnici, associazioni e cittadini che, con il loro impegno, hanno reso possibile questo traguardo. Ora il lavoro prosegue con la fase attuativa, affinché il PEBA si traduca in interventi concreti per migliorare la qualità della vita di tutti”.

Mimmo Pirisi

Presidente del Consiglio comunale di Alghero