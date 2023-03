Amp Capo Caccia Isola Piana, pubblicato avviso sostegno “piccola pesca

ALGHERO – Pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte nella sezione “News ed eventi”. l’avviso per gli operatori della piccola pesca nell’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana interessati a partecipare alle attività di collaborazione con la stessa area protetta.

Facendo seguito a quanto sottoscritto nel recente verbale di intesa fra l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana ed i rappresentanti della piccola pesca operanti nella stessa area protetta, è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte ( www.algheroparks.it/news-e- eventi/ ) per manifestare l’interesse a partecipare alle attività di monitoraggio, ripopolamento, educazione ambientale, recupero ambientale, formazione finanziate dalla legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (legge omnibus).

L’Avviso è finalizzato a disciplinare le modalità di presentazione delle domande di adesione da parte degli operatori economici della pesca professionale che sono stati interessati dalle specifiche misure di interdizione della pesca previste dai disciplinari attuativi della AMP. Per la presentazione delle domande oggetto dell’Avviso sono stabilite due scadenze: la prima è fissata per il giorno 20 marzo 2023 alle ore 24,00; la seconda scadenza è fissata per il giorno 30 marzo 2023 alle ore 24,00