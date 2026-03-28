America’s Cup, visita ufficiale del team britannico gb-1

CAGLIARI – Il team britannico GB1, a Cagliari in vista della prima regata preliminare dell’America’s Cup, in programma dal 21 al 24 maggio 2026 nelle acque del Golfo cagliaritano, è stato ufficialmente accolto dall’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu. L’esponente della Giunta Todde ha ricevuto il CEO del team Ian Walker, accompagnato da Ellie Aldrige, trimmer, una delle veliste più medagliate al mondo e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 di Formula Kite e da Sam Webb, 20 anni, che è stato selezionato da una call di 150 giovani velisti per testare il simulatore 3D della conduzione della barca e passato subito, grazie al suo talento all’equipaggio “Youth” del team che da una settimana si allena nelle acque del Golfo degli Angeli dopo aver preso possesso della base operativa presso il Molo Sabaudo nel Porto di Cagliari.

“Cresce l’attesa per questa importante competizione, Stiamo intensificando i preparativi per accogliere gli sportivi dei 5 team, con le loro famiglie e collaboratori, insieme alla platea di aziende sponsor della Louis Vuitton 38ª America’s Cup e delle squadre che si contenderanno il trofeo”, ha sottolineato l’assessore Cuccureddu, accogliendo i rappresentanti del team britannico di Sir Ben Ainslie, composto da 25 membri dei 3 equipaggi (giovanile, femminile e senior) e da circa 50 addetti. “Per venire incontro a tutti gli appassionati, per scelta della Regione Sardegna e degli organizzatori – ha aggiunto Cuccureddu – la manifestazione sarà fruibile gratuitamente con una vista da terra, esattamente dal waterfront fra il Molo di Levante del Porto e Capo Sant’Elia”.

Il periodo di allenamento in preparazione della regata sarà utilizzato dal team britannico per rendere sempre più competitive le barche GB1, Challenger of Record per la 38a America’s Cup, ovvero team che lancia la sfida al team vincitore della scorsa Louis Vuitton, il Defender New Zealand. Il CEO di GB1, Ian Walker, ha sottolineato “l’incredibile bellezza e la qualità dell’accoglienza ricevuta”, unita alle “condizioni eccellenti” per la pratica velica e le prove per la competizione, che già in questi giorni vedono le vele delle barche AC40 già presenti in città incrociarsi nelle acque del Golfo di Cagliari.

La manifestazione, legata al trofeo sportivo più antico al mondo e tuttora disputato dal 1851 (175 anni), è stata voluta e finanziata dall’Assessorato regionale del Turismo e organizzata grazie alla collaborazione con ACE (America’s Cup Event), Governo italiano (in particolare il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi) e la società governativa Sport e Salute.

Sono cinque i team finora iscritti, oltre i britannici di GB-1: i francesi di La Roche-Posay Racing Team, gli svizzeri di Tudor Team Alinghi, gli italiani, da 12 anni con base operativa a Cagliari, di Luna Rossa, oltre al “defender” Emirates Team New Zealand. Tre team parteciperanno con due imbarcazioni AC40 monotipo foiling, una delle quali dedicata a equipaggi formati da donne e giovani velisti. Nelle prime giornate i team si sfideranno in una serie di regate di flotta al termine delle quali i primi due in classifica si affronteranno in una finale “winner takes all”, che determinerà il vincitore della regata. Per tutti i team in gara alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup quella in Sardegna sarà la prima vera occasione di confronto, per valutare le prestazioni e osservare le diverse tattiche di regata.

La macchina organizzativa è stata affidata ad ACE (America’s Cup Events) Italia che ha, da circa un mese, la sua base operativa alla Manifattura Tabacchi, da dove ha fatto partire il programma di coinvolgimento dei volontari sia a mare che a terra, https://www.americascup.com/it/news/3932_DIVENTA-VOLONTARIO-NEL-2026-E-NEL-2027. Anche la progettazione dei villaggi per il pubblico e per i media da utilizzare durante gli eventi procede spedita, grazie alla collaborazione di tutte le autorità locali ed all’accoglienza che la Sardegna sta riservando ai team ed agli appassionati.

Mirco Babini, Head of Technical Operation& Local Event Planning di ACE per la 38a America’s Cup, responsabile della Regata in Sardegna, ha citato il grande clima di collaborazione riscontrato per poter realizzare a Cagliari i due villaggi per gli appassionati, gli sportivi ed il pubblico (al Porto ed al Lazzaretto di Sant’Elia), oltre che per l’organizzazione e la logistica di tutto l’evento.

Ulteriori informazioni e dettagli sul Race Village e sulle opportunità di visione a terra e in mare della regata per i tifosi a Cagliari sono disponibili su www.sardegnaturismo.it e www.americascup.com.