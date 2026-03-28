Porto, Pais “censura” Marinaro: “Altro che nuovi 700mila euro, abbiamo perso 3 milioni”

ALGHERO – “Porto di Alghero: quando una notizia da negativa viene trasformata in buona”, cosi Michele Pais, consigliere comunale di Centrodestra che commenta la notizia dell’Amministrazione Cacciotto con le parole dell’assessore Marinaro che annuncia degli interventi importanti e attesi nel porto di Alghero.
“Mi sono rotto davvero le scatole di questo modo di fare scorretto e da oggi cambierò registro anche nei confronti dell’amministrazione comunale, con cui sino ad ora ho tenuto un atteggiamento collaborativo ed educato. Ma non è apprezzato evidentemente.
“Primo: come al solito non si dà notizia ai cittadini che questi finanziamenti derivano dalla vecchia programmazione regionale, per la quale mi sono speso personalmente; secondo: non si dice che i finanziamenti erano molto di più, 4,5 milioni di euro, dei quali l’amministrazione comunale ha definitivamente perso 3 milioni, facendoseli definanziare. Ora basta! Farò battaglia in consiglio comunale su questo aspetto”