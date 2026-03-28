Porto, Pais “censura” Marinaro: “Altro che nuovi 700mila euro, abbiamo perso 3 milioni”

“Mi sono rotto davvero le scatole di questo modo di fare scorretto e da oggi cambierò registro anche nei confronti dell’amministrazione comunale, con cui sino ad ora ho tenuto un atteggiamento collaborativo ed educato. Ma non è apprezzato evidentemente.

“Primo: come al solito non si dà notizia ai cittadini che questi finanziamenti derivano dalla vecchia programmazione regionale, per la quale mi sono speso personalmente; secondo: non si dice che i finanziamenti erano molto di più, 4,5 milioni di euro, dei quali l’amministrazione comunale ha definitivamente perso 3 milioni, facendoseli definanziare. Ora basta! Farò battaglia in consiglio comunale su questo aspetto”