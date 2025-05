Alumnes de l’escola mèdia “Maria Carta” de l’Alguer vencen el Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

L’ALGUER – La classe 2ªG ha recivit lo primer premi de la categoria Pirata (13-14 anys) pel joc ‘La Plaça de l’Alguer’ creat sota la supervisió del professor Mauro Morittu i de la pedagoga i tutora lingüística Anna Rita Manunta

Los alumnes han pogut seguir l’acte de premiació en videoconferència des de la Biblioteca Catalana, on han recivit lo trofeu de les mans de Mauro Mulas, delegat de Plataforma per la Llengua de l’Alguer

Divendres 23 de maig, los alumnes de la classe 2ªG de l’escola mitjana “Maria Carta” de l’Institut Comprensivo 2 de l’Alguer han recivit lo primer premi en la categoria “Pirata” de la desena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, pel joc La Plaça de l’Alguer. La premiació del concurs organitzat de Plataforma per la Llengua ha tengut lloc a la Biblioteca Catalana de l’Alguer on los alumnes han pogut seguir per videoconferència l’acte de premiació central que ha tengut lloc al Teatre Poliorama de Barcelona. Mauro Mulas, delegat de Plataforma per la Llengua de l’Alguer, és estat l’encarregat per consignar lo trofeu.

Lo joc, ideat per fomentar l’aprendiment del català de l’Alguer amb un itinerari pels monuments i les botigues de la ciutat, és estat realitzat sota la supervisió del professor d’art Mauro Morittu, i de la pedagoga i coordinadora lingüística Anna Rita Manunta.

És la primera vegada que una classe de l’Alguer guanya el primer premi del Concurs Tísner, tot i que en los últims 4 anys les classes de l’Alguer que han participat han recivit altres reconeixements. L’any 2022 són estades premiades, amb menció especial, les classes 2ªA i 2ªB de l’Escola Secundària de 1º grau (Institut Comprensivo n.3), i l’any 2024 la classe 5ª D de l’Escola Maria Immaculada de l’Alguer (Institut Comprensivo n. 2).

Plataforma per la Llengua, amb el Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, té l’objectivo que alumnes, ensenyants i escoles descobreixin la part lúdica i creativa de la llengua catalana partint de la creació de un joc que permeti de prendre en consideració calqui aspecte de la llengua en manera creativa i participada. Enguany s’ha organitzat amb dues categories: a més de la Pirata, la categoria Grumet (11-12 anys) l’ha guanyada l’escola Sant Esteve de Sant Mateu del Bages (Catalunya).

Les inscripcions per la onzena edició del concurs obriran los pròxims mesos i se pogueran formalitzar a la pàgina web: https://jocsijoguines.cat/concurs-tisner/.

La Classe 2ª G della scuola media “Maria Carta” di Alghero vince il Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

La classe 2ªG ha ricevuto il primo premio nella categoria Pirata (13-14 anni) per il gioco La Plaça de l’Alguer, creato sotto la supervisione del professore Mauro Morittu e della pedagoga e tutor linguistica Anna Rita Manunta.

Gli studenti hanno potuto seguire la cerimonia di premiazione in videoconferenza dalla Biblioteca Catalana, dove hanno ricevuto il trofeo dalle mani di Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero.

Venerdì 23 maggio, gli alunni e alunne della classe 2ªG della scuola media “Maria Carta” dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Alghero hanno ricevuto il primo premio nella categoria “Pirata” della decima edizione del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, per il gioco La Plaça de l’Alguer. La premiazione del concorso organizzato da Plataforma per la Llengua si è svolta presso la Biblioteca Catalana di Alghero, dove gli studenti hanno potuto seguire in videoconferenza la cerimonia principale che ha avuto luogo al Teatro Poliorama di Barcellona. È stato Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero, a consegnare il trofeu agli studenti.

Il gioco vincente, ideato per promuovere l’apprendimento del catalano di Alghero attraverso un itinerario tra monumenti e negozi della città, è stato realizzato sotto la supervisione del professore di arte Mauro Morittu e della pedagoga e coordinatrice linguistica Anna Rita Manunta.

È la prima volta che una classe di Alghero vince il primo premio del Concurs Tísner, anche se negli ultimi 4 anni le classi algheresi partecipanti hanno ricevuto altri riconoscimenti. Nel 2022 sono state premiate con una menzione speciale le classi 2ªA e 2ªB della Scuola Secondaria di 1º grado (Istituto Comprensivo n.3), e nel 2024 la classe 5ªD della Scuola Maria Immacolata di Alghero (Istituto Comprensivo n. 2).

Plataforma per la Llengua, con il Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, ha l’obiettivo di far scoprire agli studenti, agli insegnanti e alle scuole l’aspetto ludico e creativo della lingua catalana, partendo dalla creazione di un gioco che permetta di considerare qualsiasi aspetto della lingua in modo creativo e partecipativo. Quest’anno il concorso ha previsto due categorie: oltre alla categoria Pirata (13-14 anni), la categoria Grumet (11-12 anni) è stata vinta dalla scuola Sant Esteve di Sant Mateu del Bages (Catalogna).

Le iscrizioni per l’undicesima edizione del concorso apriranno nei prossimi mesi e potranno essere formalizzate sul sito web: https://jocsijoguines.cat/concurs-tisner/