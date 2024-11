“Altro che partecipazione, la Todde calpesta la volontà di 210mila sardi”

NUORO – “Chiede di «partecipare, votare e cambiare le cose» ma poi, in Sardegna, il Movimento 5 Stelle ignora la volontà di quasi 211.000 sardi che hanno sottoscritto una proposta di legge di iniziativa popolare per bloccare gli assalti speculativi legati a eolico e fotovoltaico.

È l’incoerenza dei grillini, o come si chiameranno adesso. Sono lontanissimi i tempi in cui dovevano aprire il parlamento come una scatoletta di tonno e in cui rivendicavano di essere antagonisti alla casta.

Nell’assemblea del Movimento 5 Stelle, in cui è intervenuta anche la presidente della regione Sardegna Todde, nemmeno una parola sulla proposta di legge Pratobello, nemmeno una parola su come la volontà di quasi 211.000 sardi viene calpestata. Da loro”.

Pierluigi Saiu, ex assessore regionale