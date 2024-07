Alguer Summer Festival, è tutto pronto per Calcutta

ALGHERO – Cuori a mille per il Relax Tour Estivo di Calcutta, che sabato 20 luglio farà tappa all’Alguer Summer Festival di Alghero. Dopo il successo del tour europeo, che ha registrato il sold out al Razzmatazz di Barcellona e all’Olympia di Parigi, Calcutta torna in Italia con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Lucca Summer Festival e Milano Summer Festival. A conferma del grande calore con cui il pubblico ha accolto il suo ritorno sul palco, il Relax Tour Estivo 2024 ha registrato il sold out delle date di Bari, Roma, Lucca, Villafranca di Verona, Cosenza ,Milano e Palermo.

Il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni così cariche di emozioni, porterà in giro per il paese i brani del suo ultimo disco, “Relax”, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

“Relax”, uscito il 20 ottobre 2023, si è preso la prima posizione in classifica e secondo i dati della FIMI è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify.

L’appuntamento con Calcutta è il secondo in programma per l’Alguer Summer Festival, il grande evento dell’estate algherese, giunto alla sua terza edizione, organizzato da Shining Production, con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribile e Roble Factory. Il calendario completo e tutte le informazioni, orari e i biglietti sono disponibili su www.alguersummerfestival.it.